Stomverbaasde fotograaf Ton heeft ineens wolf voor zijn camera: ‘Wat krijgen we nou?’

CBS De Akker uit Grambsber­gen viert 100-jarig jubileum in stijl van Ot en Sien

‘Ik ga jou vertellen dat het feest is hier, want jarenlang is er dus al schoolplezier’. Dit zelfgemaakte Akkerlied schalde maandagochtend over het schoolplein van CBS De Akker in Gramsbergen. Het is de aftrap van de feestweek voor de school die al een eeuw onderwijst.

11 april