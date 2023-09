Ruben (24) werd gepest op school, vandaag start hij als docent van groep 5/6: 'Die leraar van toen is mijn voorbeeld’

De kinderen in Overijssel, Flevoland en verderop in Noord-Nederland gaan vandaag weer naar school. Voor Ruben Boesjes een speciale dag, want na stages staat hij voor eerst écht als leraar voor de klas. Hij gaat voor duidelijkheid. ,,Ik hou van grapjes, maar heb ook een grens.”