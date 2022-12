Stratenmaker mogelijk cel in na steekpartij in Kloosterhaar: ‘Als dat stel me niet had gevonden, was ik doodgebloed’

Het was warm op de betreffende junidag in Kloosterhaar, waardoor Remco van der V. zijn T-shirt vast heeft uitgetrokken. Even later gaan hij en het latere slachtoffer rollebollend over straat en wordt er met een mes gestoken. Nu dreigt de stratenmaker achttien maanden de cel in te moeten. ,,Ik had hem gewaarschuwd.”