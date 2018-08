Strawberry Fields Festival brengt leven in de Dedemsvaartse brouwerij

De tweede editie van Strawberry Fields Festival, dat vorig jaar nog Roots&Boots heette, belooft op zondag 26 augustus veel spektakel. De organisatie wil het gemeentepark in Dedemsvaart op zijn kop zetten, vertelt Laura Bults van gitaarwinkel The Fellowship of Acoustics B.V., een van de organisatoren.

Waarom is de naam van het festival veranderd?

,,Strawberry Hill past goed bij de sfeer die we vorig jaar hadden. Het festival is net als het nummer van The Beatles een tikkeltje hippie, maar vooral erg knus en gezellig. Roots&Boots zat meer in de countryhoek. We werken nu vanuit een andere stichting, omdat de organisatie na wat 'rommelingen' uit elkaar is gevallen. Het eerste jaar is altijd uitproberen, maar alle 2500 bezoekers hadden het naar hun zin. Daar willen we een vervolg aan geven onder een passende naam.''

Is het een groot voordeel dat jullie veel artiesten kennen vanuit de gitaarwinkel?

,,Ja en nee. We hebben een goede naam en kunnen de artiesten aanspreken, maar vaak moet een boeking toch via het management geregeld worden. De line-up is een mix van artiesten die we kennen en artiesten via een programmeur. Uiteindelijk zou het natuurlijk mooi zijn als iedereen met een gitaar uit onze winkel speelt. Maaike Ouboter en Stepanhie Struijk hebben er in ieder geval één. Verder komen ook Marlene Bakker, Tangerine, Blackbird, Bertolf, Jan Henk de Groot en Scrum optreden. De muziek is iets meer akoestisch dan vorig jaar, met veel soul, rock en singer-songwriters.''

Voor Dedemsvaartse begrippen wordt dat een festival van een uitzonderlijk hoog niveau.

,,We brengen graag een beetje leven in de brouwerij. Het gemeentepark ligt achter onze winkel, maar er gebeurde nooit zoveel. Wat is er gezelliger dan muziek en lekker eten? De artiesten zijn van een hoog niveau, maar het eten ook. Je ziet overal foodtrucks tegenwoordig. Wij zetten een restaurant op met chef-koks uit de omgeving. We hebben drie pleinen: Amerikaans, Surinaams en Frans. Voor ieder wat wils. Verder hebben we een actie voor het goede doel: wie een blik voedsel meeneemt of koopt bij de ingang, krijgt € 2,50 korting op zijn entreeticket. De opbrengst doneren we aan de voedselbank. Win-win.''

De voorbereiding is al aardig op orde zo te horen. Hoe zit het met de spanning?