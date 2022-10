Struikeldrempel bij kamp Molengoot herinnert aan weggevoerde Joodse mannen: hun namen worden nooit vergeten

Verkeersru­zie loopt uit de hand in Zwolle: steekpar­tij nabij foodcourt

Een verkeersruzie langs de Ceintuurbaan bij afslag Zwolle-Noord is uitgemond in een steekpartij waarbij tenminste een gewonde is gevallen. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis en de politie heeft een verdachte aangehouden. De auto's van beide mannen zijn in beslag genomen voor onderzoek.

