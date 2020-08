Stuw bij De Haandrik kan straks weer jaren water aanvoeren naar het Vechtdal

Wie er deze morgen een kijkje neemt, zou het misschien niet denken of zich realiseren, maar het werk dat deze periode wordt uitgevoerd aan de stuw in het Afwateringskanaal bij De Haandrik is cruciaal voor een groot gebied. Het nu bijna rustig kabbelende beekje is belangrijk voor de aan- of afvoer van water in delen van Drenthe én Noordoost-Overijssel. ,,Als deze stuw eruit klapt, is dat niet zo best voor Hardenberg’’, zegt peilbeheerder Freddy Reinders daarom treffend.