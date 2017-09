Suikerwerk ‘uit de hand gelopen hobby’

VideoUit heel Nederland komen mensen naar Smink Culinair om een cursus of opleiding te volgen. Dat is geen wonder want de leerschool is uniek. Het is een van de twee scholen in Nederland waar les wordt gegeven in het maken van suikerwerkstukken.

,,Je begint steeds meer om je heen te kijken en te denken wat je kunt maken van suiker,” zegt de 23-jarige Bjorn Smink. Het maken van grote suikerwerkstukken is een ‘uit de hand gelopen hobby’ volgens hem. Zijn ouders Rob en Anita zijn eigenaar van Smink Culinair in Nieuwleusen. Een kookstudio waar cursussen en workshops worden gegeven en waar diverse erkende MBO-opleidingen kunnen worden gevolgd. De school bestaat 15 jaar en houdt zaterdag 23 september open dag.

Het begon allemaal toen de drie geïnteresseerd raakten in het maken van snoep. ,,Ik was twaalf toen we in Frankrijk naar een snoepmuseum gingen,” zegt Bjorn. ,,Dat vonden we zo leuk dat we zelf snoep gingen maken. Op een gegeven moment kwamen we bij het suikerwerk terecht en zijn we daar verder mee gegaan.”

De suiker waar de stukken van worden gemaakt is isomaltose. Dat wordt gesmolten en verwarmd in de magnetron voordat ermee gewerkt kan worden. ,,Om een kleine bloem van suiker te maken gebruik je drie technieken,” zegt Bjorn terwijl hij onder een warmtelamp blaadjes voor een bloem aan het kneden is. ,,Je moet het suiker trekken, gieten en blazen. Het blazen van de suiker is best lastig omdat je moet zorgen dat je snel de vorm krijgt. Als de suiker is afgekoeld kun je er niks meer mee doen.” Om een roos te maken heb je een kern en drie verschillende soorten bladeren nodig. Met geoefende handen maakt hij losse onderdelen, een soort Ikea-bouwpakket. ,,Dat zijn de kern en de bladeren. Uiteindelijk laat ik de suiker weer een beetje smelten en plak ik de delen aan elkaar.”

25 uur

Met het maken van kleine bloemetjes en duifjes is Bjorn ooit begonnen. Nu maakt hij grotere stukken van wel een halve meter hoog. Het iconische beeld van het skelet van Guns ’N Roses kostte hem 25 uur werk. Er zit veel tijd in het maken van grotere stukken. Daarnaast kan het frustrerend zijn omdat er vaak dingen misgaan. ,,Gelukkig is het beeld van Guns ‘N Roses nog steeds goed,” zegt hij. ,,Zo lang er geen vocht bij komt, kan het jaren goed blijven. Mijn eerste beelden heb ik ook nog steeds.”

,,Of de beelden ook te eten zijn? Ja, als ze nog niet zo lang staan wel. Heel lekker is het niet, het smaakt eigenlijk nergens naar,” zegt Bjorn. Mensen reageren vaak enthousiast en verbaasd op de beelden. Af en toe wordt er in opdracht iets gemaakt voor bijvoorbeeld bruidstaarten of logo’s voor bedrijven. De suikerwerken zijn prijzig omdat er veel tijd in zit en de suiker duur is. Je betaalt al snel 80 of 90 euro voor een beeld.

Op zaterdag 23 september is er een open dag. Bezoekers kunnen die dag het nieuwe interieur bekijken en gratis een workshop naar keuze volgen. Zo kun je mee doen met een workshop suikertrekken of suikerkunst. Aanmelden kan via het telefoonnummer 0529-482452.