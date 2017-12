Supermarkt Plus in Hardenberg Overijssels beste

Pinbox Gramsbergen tegenover oude Rabobank

15 december In het openbaar groen tegenover het oude bankgebouw in Gramsbergen wil de Rabobank een 'pinbox' plaatsen. Zo'n goedbeveiligd op zichzelf staand gebouw, vervangt de geldautomaat die in de nacht van 1 op 2 december werd vernield bij een gecombineerde plof- en ramkraak op de geldautomaat in de voormalige Rabobank aan de Bezantijnenstraat.