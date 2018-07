Supers kleine kernen Hardenberg willen ook open kunnen op zondag

De eigenaren van de supermarkten in bijvoorbeeld Slagharen, Gramsbergen en De Krim maar ook andere kernen vrezen een verschuiving van het winkelend publiek naar de twee grotere plaatsen. ,,Dan komt het voortbestaan van de supers in de kleinere kernen in gevaar, en ook de leefbaarheid. Want we sponsoren allerlei activiteiten en zorgen voor werkgelegenheid'', stelt woordvoerder Ronald van der Schouw, eigenaar van de Jumbo in Slagharen. ,,Alle supermarkteigenaren willen zelf de keuze kunnen maken om open te gaan op zondagen. Nu worden we in de proef verplicht om dicht te blijven'', aldus Van der Schouw, die dinsdagavond tijdens de raadsvergadering namens alle collega's uit de kleinere kernen insprak over de tijdelijke proef met de zondagsopenstelling. Daarbij mogen supermarkten in Hardenberg of Dedemsvaart op zondag tussen 13.00 en 17.00 uur beurtelings om de week open. Overige middenstanders mogen drie tot vijf keer per jaar op zondagmiddag open, tijdens het toeristisch seizoen of op feestdagen. Vooruitlopend op de proef die op 1 september begint mogen winkels en supermarkten in Dedemsvaart en Hardenberg deze zomer al op elk drie zondagen hun deuren openen.