SVR Vakantiebeurs in Hardenberg boekt recordaantal bezoekers: 11.250

Spoorloos verdwenen asielzoe­ker krijgt voorwaarde­lij­ke celstraf voor aanranding in Hardenberg

13 februari De rechtbank in Zwolle heeft de Marokkaanse asielzoeker Aziz B. (37) veroordeeld tot 30 dagen voorwaardelijke celstraf omdat hij twee vrouwen betaste in een Hardenbergs café. B. zat drie dagen in voorarrest, werd uit het azc bij Hardenberg gezet , kreeg het dringende verzoek om het land te verlaten en is sindsdien “vertrokken met onbekende bestemming”.