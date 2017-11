SVV’56 houdt open wedstrijdvoorbereiding: ‘Hopen dat er geen spionnen komen’

Voorafgaand aan het duel tegen Sportclub Daarle houdt vierdeklasser SVV’56 de tactische bespreking zaterdag niet achter gesloten deuren, maar in alle openheid in de kantine. Trainer Jorden Abel hoopt dat het inkijkje zorgt voor meer begrip onder de supporters van zijn club.

Hoe is het initiatief voor de openbare wedstrijdbespreking ontstaan?

,,Voor mij persoonlijk begon het bij de reacties die ik door de jaren heen van mensen kreeg op mijn coaching langs de zijlijn. Als iets niet gaat zoals we hebben afgesproken, laat ik dat in woord en gebaar merken. Daar kijken mensen soms van op, net zoals ze zich afvragen waarom ik bepaalde tactische keuzes maak. Als je weet wat de afspraken vooraf zijn, zal je dat begrijpen. Net als de acties van de spelers zelf. We doen niet zomaar wat. Er zit een strijdplan achter en dat willen we nu eens met de supporters delen, zodat zij erbij betrokken raken.’’

Wat hoop je dat de bezoekers van de open wedstrijdbespreking opsteken?

,,We willen de mensen van de club inzicht geven in hoe wij als ploeg en technische staf naar voetbal kijken. Supporters kijken vaak erg zwart-wit naar een wedstrijd. Óf ze lopen met je in de polonaise, óf het is allemaal bar en boos. Volgens mij komt dat voort uit onbegrip. Ze weten niet wat het plan is en kunnen dus ook niet beoordelen of het goed uitpakt. Nu krijgen ze een kijkje achter de schermen om op een reële manier naar het spel en onze keuzes te kijken.’’

Zijn de mensen van tegenstander Daarle ook welkom?