Sylvester uit Radewijk wordt vermist, politie maakt zich ernstige zorgen

Bloedige aanval op drachtig schaap in Geesteren, zeer waarschijn­lijk door een wolf: ‘Dit doet echt pijn in mijn hart’

Het was een bloedig tafereel, waarmee agrariër Gerard Krikhaar uit Geesteren zaterdagmorgen op zijn boerenbedrijf aan de Krikhaarsweg werd geconfronteerd. Eén van zijn twee drachtige schapen was aangevallen en daarbij flink toegetakeld door een roofdier, zeer waarschijnlijk een wolf. „Zo’n aanblik doet echt pijn in mijn hart.”