Taakstraf en rijontzegging geëist voor veroorzaken dodelijk ongeval Sibculo

Een taakstraf van 240 uur, twee weken cel voorwaardelijk en een rijontzegging van een jaar. Die straf werd vandaag geëist voor de 54-jarige automobilist uit Hardenberg die in december 2015 in Sibculo een dodelijk ongeval veroorzaakte. Een 66-jarige vrouw overleed. Maar er zijn nog veel vraagtekens rond het ongeluk.

Toegesnelde agenten troffen even na vijf uur op vrijdagavond 13 december 2015 een chaos aan op de Kloosterstraat bij Sibculo. Twee auto's waren met circa tachtig kilometer per uur frontaal op elkaar geknald. Overal lagen brokstukken en iets verderop lag een derde auto in de berm. Drie ambulances waren ter plekke en een traumaheli was onderweg.

Kerstontbijt

De motorkap van de witte Volkswagen was volledig ingedrukt, het motorblok lag elders op de rijbaan. De ruim 70-jarige man naast de bestuurder werd door de brandweer bevrijd. Hij was onrustig, vertelde zijn dochter donderdag in de rechtszaal. Want naast hem zat nog altijd zijn vrouw bekneld. Hartverscheurend, zo omschreef de dochter het tafereel. Want haar vader moest vlak voor de feestdagen zijn vrouw levenloos achterlaten in het wrak. ,,Thuis lagen de uitnodigingen voor een groot kerstontbijt klaar op de keukentafel.''

Vragen

Wat was hier gebeurd? De 54-jarige Geert W. weet het niet. Zijn auto was op de verkeerde weghelft beland. Was hij de bestuurder van de zwarte wagen die vlak ervoor agressief rijgedrag vertoonde? Getuigen hadden het over een bumperklever. Ging het mis bij een inhaalmanoeuvre? W. denkt van niet. Zijn vrouw en dochter in de wagen bleven ongedeerd maar de man uit de witte VW die uit de auto bevrijd werd, lag ruim een week op de intensive care. Hij moest de begrafenis van zijn vrouw vanaf een televisiescherm bekijken.

Taakstraf

Een ongeval waarvan de gevolgen tot op de dag van vandaag nog nadreunen, omschreef de officier van justitie het. Ze eiste een taakstraf van 240 uur, twee weken cel voorwaardelijk en een rijontzegging van een jaar.