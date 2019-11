Taakstraffen voor fraude met tonnen Iers afval in Hardenberg

De 44-jarige Emmenaar Jozef W. sloot eind 2014 een contract met het Ierse Loadwise, dat een miljoen euro zou opleveren. Tonnen aan Iers huishoudelijk afval moesten via de installatie van de 56-jarige Eef W. in Heeten verwerkt worden. Dat bedrijf had namelijk een afvalverwerkingsinstallatie die de Ieren niet hebben. Nadat in het voorjaar van 2015 de eerste zeecontainers via Rotterdam binnenkwamen, bleek het afval helemaal niet in Heeten verwerkt te kunnen worden. Eef W. wilde meer geld en Jozef W. besloot het afval daarom maar op een door hem gehuurd terrein in Hardenberg te stallen. De negenhonderd balen begonnen te stinken in de zomerzon waarna diverse autoriteiten in actie kwamen. De rechtbank vond niet bewezen dat beide heren samenwerkten. De Heetenaar had ook al aangegeven dat hij niet wist welk contract Jozef had afgesloten omdat hij de Engelse taal niet machtig is.