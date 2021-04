Tbs met dwangverpleging voor ‘112-terroriste’ Petra die na celstraf in B&B in Hardenberg belandde

Vrouw (57) hindert met honderden telefoon­tjes ziekenhuis­zorg in Zwolle: ‘Ik had angsten’

1 april Een 57-jarige vrouw uit Hardenberg belde honderden keren de huisarts in haar woonplaats en het ziekenhuis in Zwolle. De zorg kwam in het ziekenhuis door haar ‘telefoonterreur’ in april vorig jaar in gedrang, zo bleek vandaag op de zitting in de rechtbank in Zwolle.