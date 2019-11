TC Hardenberg in de race voor ‘Vereniging van het Jaar’

Vreugde op de gravelbanen van TC Hardenberg. De tennisvereniging is namelijk door de KNLTB genomineerd voor ‘Vereniging van het Jaar.’ Op 23 november weet de club of ze er met de felbegeerde titel vandoor mag gaan. De concurrentie ligt iets verderop, een tennisvereniging in Oisterwijk en een uit Amersfoort zijn ook genomineerd. Vijf vragen aan voorzitter Marcel van Dijken.

In de race voor Vereniging van het Jaar. Hadden jullie dat zien aankomen?

,,Helemaal niet, eigenlijk. We zijn gewoon lekker ons dingetje aan het doen. Sinds de fusie, drie jaar geleden, zit er wel groei in de club. Niet alleen het aantal jeugdleden groeit, maar ook andere groepen, 65-plussers en jonge ouders bijvoorbeeld. Dat is wel tegen de stroom in, want tennis is geen sport wat erg groeit nu.’’

Hoe kan dat?

,,In de jaren 90 wilde iedereen tennissen, dat is nu anders. Je hebt natuurlijk wel Kiki Bertens nu, die het aardig ver schopt, maar dat was het. Wij zijn er ook niet echt mee bezig. Vaak zie je ook dat kinderen nu tennis ‘erbij’ doen, als tweede sport. Naast het voetballen bijvoorbeeld. Wij zorgen ervoor dat tennis gewoon de eerste sport is, dat moet ook de eerste zijn. Jeugd wordt direct betrokken bij toernooien en competities.’’

Zijn jullie daarom genomineerd?

,,Je wordt als club beoordeeld op verschillende vlakken. Onze accountmanager heeft ons opgegeven, daarna gaat een jury de club beoordelen. Ze kijken naar ledenaantal, commerciële beleid, jeugdbeleid, duurzaamheid, accommodatie, noem maar op. We zijn toen met wat mensen bij elkaar gaan zitten om alles onder elkaar te zetten. Dat stuur je in, zodat de jury ernaar kijkt. We zitten nu bij de laatste drie, dat is al heel mooi.’’

Wat is het belangrijkste thema voor TC Hardenberg?

,,We hebben eigenlijk een ‘ongoing’ thema: tennis beschikbaar maken voor iedereen. Transgenders, homoseksuelen, 65-plussers en bijvoorbeeld ook AZC’ers: we willen dat iedereen kan komen tennissen. Elke maandag en donderdag zijn alle tien de banen bezet met 65-plussers bijvoorbeeld. En statushouders doen vaak mee met de toss. Dat is mooi.’’

23 november horen jullie of TC Hardenberg 'Vereniging van het Jaar’ is. Lopen jullie dan binnen?