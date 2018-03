,,Administratief klopte het niet helemaal'', gaf een pluimveehouder uit Ane dinsdag toe bij de economische politierechter in Zwolle, maar van kwade opzet was volgens hem geen sprake.

Hij stond terecht omdat hij in 2014 en 2015 meer kippen hield dan dan waarvoor hij mestrechten had. En dat was niet de eerste keer: hij was in 2015 ook al veroordeeld voor een soortgelijk delict.

Kippenhouders moeten zogenoemde pluimveerechten kopen, bedoeld om de fosfaatuitstoot te beteugelen. Dat het aantal kippen op zijn bedrijf in beide jaren bijna duizend hoger was dan wat hij op grond van zijn pluimveerechten mocht houden, betwistte de verdachte niet. In het verleden had hij verzuimd om voldoende rechten 'aan te schaffen' door persoonlijke omstandigheden. ,,Ik heb administratief een fout gemaakt. Maar ik heb een kringloopbedrijf, ik zet mijn eigen mest netjes af.'' Inmiddels heeft hij de situatie hersteld door voldoende rechten bij te leasen.

Boete

De officier van justitie stelde: ,,We zijn een klein land met intensieve veeteelt, die mest produceert die we moeilijk kwijt kunnen. Om hier zicht op te houden is dit stelsel opgetuigd.'' Ze eiste 5000 euro boete waarvan 2000 voorwaardelijk. Daarnaast zou hij de 1000 euro die hij bij de vorige veroordeling voorwaardelijk opgelegd kreeg, alsnog moeten betalen. Plus ruim 4200 euro voor de pluimveerechten die hij had moeten aanschaffen in de twee jaar waar het om ging.