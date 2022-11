TechGirl uit Dedemsvaart wint prijs voor beste podcast: ‘Vrouwen doen vette technologische dingen’

UPDATE Laat opblijven voor intocht Sinter­klaas in Hardenberg, organisa­tie tevreden: ‘Geen wanklanken’

Hij liet een bomvolle haven in spanning wachten, maar Sinterklaas arriveerde vlak voor etenstijd dan toch in de haven van Hardenberg. Dit jaar voor het eerst - zoals bedoeld - later op de dag. Het mocht voor veel kinderen én ouders de pret niet drukken. Gert Overweg van Sinterklaascomité Hardenberg is zondag tevreden. ,,Zag critici vooraan staan.”

13 november