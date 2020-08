Techniek-docent in Hardenberg start lessen met mondkapje op: ‘nooit gedacht, maar beter van wel’

Renovatie drie oude straten eerder dankzij corona: Hardenberg haalt klus van miljoen naar voren

31 juli Bewoners van de Molstraat in Dedemsvaart, de Burgemeester van Riemsdijkstraat in Gramsbergen en de Johan Clemmestraat in Mariënberg krijgen na meerdere decennia eindelijk een eigentijds ogende weg voor hun deur. De drie woonstraten dateren al uit de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw en daar is dus al minstens veertig jaar weinig meer aan veranderd. Daar gaat ijs en weder dienende eind dit jaar of anders begin volgend jaar een eind aan komen.