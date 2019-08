Teckels Hardenberg al eerder verwaarloosd, maar nu gaat het goed

De dieren zijn na de inbeslagname van eerder deze week naar een opslaghouder van de overheid gegaan, zoals de politie dat noemt. Daar blijven ze totdat een rechter uitspraak doet of de 56-jarige verdachte uit Venebrugge mogelijkerwijs haar honden terug krijgt. De vrouw werd eerder dit jaar al veroordeeld voor verwaarlozing van de zestien teckels, waarbij ze een voorwaardelijke taakstraf kreeg opgelegd. De honden zaten toen in kleine benches in kleine, donkere kamertjes, constateerden agenten. Bovendien hing er een stevige ammoniaklucht, waarbij zelfs de politie nauwelijks kon ademen.

Nu is het dus opnieuw mis met de honden en is de politie overgegaan tot inbeslagname. Dat besluit is genomen in het belang van de dieren, legt Andre Assink uit. Hij is binnen de politie Oost-Nederland coördinator van dierenzaken, een afdeling die met de huidige hitte op scherp staat. ,,Wij maken nu proces-verbaal op en willen de zaak snel op zitting hebben. Dan is het zaak voor de rechter om een oordeel te vellen. Tegen de inbeslagname kan iemand weer in beroep gaan.”

Assink omschrijft het als een trieste zaak, waarbij de zorg voor de honden de verdachte vermoedelijk boven het hoofd is gegroeid. En dat er van kwade bedoelingen op zich geen sprake is - de verdachte sprak eerder van ‘haar kindjes’ - maar dat adviezen om teckels van de hand te doen niet worden opgevolgd. De verdachte is in Hardenberg verhoord en heengezonden. ,,We willen in zoiets altijd bemiddelen, en geven dan aan dat zestien honden wellicht teveel is. We zeggen vaak tegen mensen dat twee te behappen valt, maar twintig niet. En zijn bereid met een asiel in gesprek te gaan over eventuele opvang.”

Als zo'n advies, de officier van justitie raadde tijdens een eerdere zitting hetzelfde aan, vervolgens niet wordt opgevolgd, kan de politie in eerste instantie voor de dieren weinig betekenen. Onder het mom van ‘zo steekt de Nederlandse samenleving in elkaar’, probeert Assink het uit te leggen. ,,Je kunt van iemand die de eerste keer onzeker in een auto rijdt, niet gelijk de auto in beslag nemen. En als ik mijn hond een keer vergeet uit te laten, dan is het vervelend als ik die dan direct niet meer terug krijg. Mensen krijgen de kans om zaken te verbeteren. Lukt dat niet, dan komen we terug.”

