Tegenstanders Energiepark Radewijk roeren zich: ‘Krachten bundelen’

Wasdroger vliegt in brand boven Café Nielz in Almelo, oplettende passant schakelt brandweer in

Het had heel anders af kunnen lopen, maar dankzij een oplettende passant kon de brandweer op tijd ingrijpen. Boven Café Restaurant Nielz in Almelo vloog maandagochtend in alle vroegte een wasdroger in brand. De passant hoorde het brandalarm tekeer gaan en alarmeerde de brandweer.