Telefonisch meldpunt voor ‘ongewenste situaties’ rond patiënten Veldzicht Balkbrug

Tijdens twee informatieavonden die Veldzicht vorige week hield, is duidelijk geworden dat de kliniek onvoldoende zicht heeft op overlast door patiënten. ,,Veel van onze buitenlandse patiënten zijn de Nederlandse taal niet machtig. Dat geeft soms verwarrende situaties voor bewoners, bijvoorbeeld in de supermarkt. Als we worden gebeld, gaat een van onze therapeuten kijken wat er aan de hand is en zoekt hij een oplossing. In veel gevallen is dat voldoende", aldus Hans-Reinder Menkveld, plaatsvervangend directeur van Veldzicht.

Uitbreiding

Op dit moment onderzoekt Veldzicht of het kan ingaan op een verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat heeft gevraagd of in Balkbrug 20 ongedocumenteerde vreemdelingen extra kunnen worden opgevangen. Veldzicht bekijkt of het haalbaar is om een woonvoorziening buiten de kliniek te realiseren. Het verzoek van het ministerie leidde tot de nodige onrust in het dorp.

Dorp

In Veldzicht en de nevenlocatie Huize de Beuk verblijven in totaal 172 psychiatrische patiënten. In het algemeen zijn zij van niet-westerse origine. Een aantal van hen, volgens de kliniek gaat het om een ‘klein deel’ van de patiënten, komt met enige regelmaat in het dorp. Het gaat hierbij om de patiënten die al verder zijn in hun behandeling. Soms werken ze overdag op de Veldzichthoeve en keren daarna terug naar Huize de Beuk of de kliniek. Ook doen ze af en toe boodschappen in het dorp, bezoeken ze de kerk of een sportvereniging of maken ze simpelweg een ommetje of een fietstocht in de buurt.