Tellingen en enquêtes voor parkeerbeleid Hardenberg: Kraskaarten zijn niet meer van deze tijd

De aftrap van het hoofdstuk parkeren vond een tijd geleden plaats in het Stadscafé, waar grote animo voor was. ,,Er was meer dan 120 man, erg druk’', vertelt wethouder Jan ten Kate. ,,Het was een zeer geslaagde avond.’’ Tijdens de avond konden belangstellenden aangeven wat ze van het huidige parkeerbeleid vonden. Er werden geen doekjes om gewonden. ,,We hebben erg veel reacties gekregen over de kraskaart, dat het niet meer van deze tijd is. Dat is natuurlijk ook zo’', geeft de wethouder toe. Over het betaald parkeren werd minder gesproken. ,,Daar hebben we misschien een paar reacties over gehad, maar dat was niet de hoofdlijn.’’