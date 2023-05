Temperatuur stijgt in Hardenberg

‘Geen Oekraïens gekrijs, want hier woont de patrijs’, maar Twenterand vindt dit nog altijd ‘een prima opvangloca­tie’

Het verzet in de Vriezenveense buurt Westerdok tegen de komst van twaalf chalets voor Oekraïense vluchtelingen neemt toe. Inmiddels hangt er een spandoek bij de entree van het beoogde weiland met de tekst: ‘Geen Oekraïens gekrijs, want hier woont de patrijs’. Burgemeester Hans Broekhuizen keurt de actie niet af, maar waarschuwt wel: „Agressie, intimidatie of vernieling kunnen we niet tolereren.”