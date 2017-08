Terrasje pakken in plaats van winkelen redt vriendinnen uit Gramsbergen

Drie meiden uit Gramsbergen sloegen donderdagmiddag op de vlucht toen op enkele tientallen meters afstand een aanslag werd gepleegd op de Ramblas in Barcelona. Linde Buisman (20), Renate Ramaker (21) en Jolitha van den Poll (21) schuilden in een winkel en zochten daarna hun toevlucht in een appartement van een oom. Het drietal is erg geschrokken, maar maakt het goed.

De vriendinnen besloten vlak voordat de aanslag plaatsvond een terrasje te pakken bij Café Zurich dat grenst aan Plaça de Catalunya, de plek waar het witte busje de Ramblas oprijdt. ,,Wij wilden eigenlijk gaan winkelen op de Ramblas, maar besloten toch eerst nog een drankje te doen bij het café. Daar hadden wij al eens eerder gezeten,'' vertelt Linde Buisman. Enkele minuten later draait het witte busje de Ramblas op en rijdt daar willekeurige voetgangers aan. ,,Wij zaten op het terras toen wij ineens mensen zagen rennen. Wij hadden daar midden op de Ramblas kunnen lopen als wij besloten hadden te gaan winkelen,'' aldus de Gramsbergse. De vriendinnen horen mensen schreeuwen dat ze moeten vluchten. De meiden staan op en rennen weg.

Ontruiming

De vriendinnen rennen door de straten en zien meerdere voetgangers gewond op de grond liggen. Het witte busje hebben de meiden niet gezien. De drie duiken een kledingwinkel in. ,,Daar deden ze toen een metalen luik dicht,'' vervolgt Buisman. Renate Ramaker stuurt terwijl de vriendinnen in de winkel schuilen een berichtje naar het thuisfront dat ze een schuilplek hebben. Daar sijpelt het nieuws van de aanslag ook binnen. In de winkel horen de drie weer knallen en de winkel wordt ontruimd. De dames moeten weer rennen door de Spaanse straten.

Oom

,,Wij hebben toen contact gezocht met een oom, waarvan wij wisten dat hij ook in Barcelona was. Hij heeft een appartement net buiten het centrum en dat leek ons een veilige plek. Ons appartement in het centrum leek ons op dat moment niet veilig, al was er wel heel snel veel politie op de Ramblas. '' vertelt Buisman over het besluit om naar de oom te gaan.

Facebook

Nadat de meiden aankwamen in het appartement werd gelijk gebeld naar Gramsbergen dat ze in veiligheid verkeerden. De dagen voor de aanslag had het drietal al berichten op Facebook gezet van een zorgeloze vakantie aan de Spaanse kust. Op Facebook en Whatsapp stromen de berichten binnen van vrienden en bekenden die zich zorgen maken. Op Facebook geven ze via de 'Safety Check' aan dat ze veilig zijn, iets wat zorgt voor geruststelling onder hun Facebook-vrienden.

Keulen

Aankomende zondag vliegen de meiden, zoals al was gepland, naar Keulen om daar de auto te pakken richting het vertrouwde Gramsbergen. Eerder naar huis gaan is geen optie. ''Wil ik dat eigenlijk wel? Daar schieten wij niets mee op,'' vertelt de 21-jarige Ramaker. ,,De komende dagen gaan wij het beste ervan maken, al zullen wij de drukte niet meer gaan opzoeken. Ook vermijden wij de metro. Die ene man is nog niet gepakt, hé'' blikt Buisman vooruit.