Terwijl al haar klasgenootjes vliegen naar Rome, pakt ‘groene’ Amira (17) uit Hardenberg de elektrische auto

Amira Perfors zit in de vijfde klas van het vwo aan het Vechtdal College in Hardenberg. Toen ze hoorde dat ze met haar studiegenoten op excursie naar Rome mocht, reageerde ze in eerste instantie heel enthousiast. Later kwam de twijfel. ,,Je denkt: ‘Rome, dat is leuk.’ Maar toen ik hoorde dat we met het vliegtuig zouden gaan kreeg ik zo mijn bedenkingen. Er zijn zoveel manieren om naar Rome te gaan, zonder gebruik te maken van het vliegtuig. Door nu met de elektrische auto te gaan hoop ik anderen te kunnen inspireren. Want het kan wel: reizen zonder het milieu te belasten.”