'Tesla is welkom' maar van onderhandelingen met Hardenberg is geen sprake

,,Wat de lijn is van het ministerie van Economische Zaken is dat minister Henk Kamp contacten houdt in Amerika. Kamp heeft gezegd dat Tesla eerst een keus gaat maken in welk land ze willen gaan ‘landen’. Zijn inzet is erop gericht om dat Nederland te laten zijn. Dan moet vervolgens gekeken worden: waar in Nederland dat zou kunnen. En dan vinden wij in Hardenberg dat we, samen met andere gemeenten of gebieden, een aanbod moeten doen.”