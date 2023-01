Theater Hardenberg trekt weer volle zalen: ‘Bijna terug op pre-corona-niveau’

Howard tankte overal zonder te betalen, pomphou­ders woedend: ‘Instanties doen niks’

Howard V. heeft in Twente een spoor van ellende achtergelaten. De oplichter troggelde meerdere vrouwen geld af, sliep in een hotel zonder te betalen en tankte gratis bij zo’n tien tankstations in Oost-Nederland. De wanbetaler werd ontmaskerd in het televisieprogramma Stegeman op de Bres.

26 januari