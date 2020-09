Theaters Hardenberg en Dalfsen tevreden over kaartverkoop: door corona wel dubbel gevoel

Hoop op terugkrij­gen peperdure fiets vervliegt in Dedems­vaart, 'die van mij is allang in het buitenland’

23 augustus Met een aangifte in de hand kwamen tientallen inwoners van de gemeente Hardenberg zaterdag naar de oude gemeentewerf in Dedemsvaart toe in de hoop hun fiets terug te vinden. Dieven stelen steeds vaker dure fietsen, maar die waren daar niet te vinden. ,,Mijn fiets is allang in het buitenland.”