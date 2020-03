Theaters in Hardenberg en Ommen annuleren alle voorstellingen, Stoomfabriek nog in beraad

Als gevolg van de nieuwe maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, annuleren de theaters in Hardenberg en Ommen alle voorstellingen tot het einde van de maand maart. De Stoomfabriek in Dalfsen neemt vanavond nog een besluit.

Theater de Voorveghter in Hardenberg schrapt al haar voorstellingen tot april. Uit het advies dat vanmiddag is gegeven blijkt dat evenementen met meer dan honderd bezoekers moeten worden afgelast. ,,Voor nu een goede beslissing, denken wij. We hebben al heel wat stormen doorstaan, dus deze gaan we ook overleven. Er zit hier een goed team om het op te lossen’’, reageert directeur Jan Maarten Veurink nuchter.

Haal het doek maar op

Vanavond zou de musical 'Haal het doek maar op’ zijn in De Voorveghter, vrijdagavond zou cabaretier Lenette van Dongen optreden en zaterdag zou zanger en muzikant Frank Boeijen in Hardenberg zijn; al die optredens gaan dus niet door. ,,Alle voorstelling zijn geannuleerd. We zijn tot 31 maart op slot, zoals het nu lijkt. We gaan nu iedereen hier zo goed mogelijk over proberen te informeren. En contact opnemen met de artiesten om afspraken te maken. We zijn natuurlijk niet het enige theater, dus daar zal wel wat tijd overheen gaan. In die zin is dit allemaal nieuw voor ons’’, meldt Veurink.

Goochelgriep?

Theater de Carrousel in Ommen, dat ruim 260 zitplaatsen telt, moet twee voorstellingen uitstellen. ,,Zaterdag zou Helligen Hendrik optreden, stijf uitverkocht. Met zijn impresariaat zoeken we nu een nieuwe datum, vermoedelijk wordt dat ergens in mei’’, vertelt At Rens, voorzitter en theatermanager. Dat geldt ook voor het optreden van Hans en Steven Kazàn, op 21 maart. Met zijn jongste zoon is de illusionist dit seizoen weer in de Nederlandse theaters te zien, vermeldt de website van het Ommer theater: ‘Is Hans Kazàn overreden door een goocheltruc(k)? Of overleden aan de goochelgriep? Nee hoor. Hij is nog steeds Alive and Kicking!’ Maar de fans in Ommen moeten als gevolg van het oprukkende coronavirus nog even wachten op zijn rentree, een nieuwe datum wordt gezocht.

Stoomfabriek besluit nog

Het bestuur van De Stoomfabriek in Dalfsen komt vanavond bijeen om over de consequenties van de nieuwe corona-maatregelen te praten. Vooralsnog is er geen besluit genomen, zegt manager Stefna Bruntink. Het theater heeft dit weekend drie uitverkochte voorstellingen; van de Neil Young Tribute Band en twee kindervoorstellingen. In de Dalfser theaterzaal is plek voor 120 personen.

Meer afgelastingen