Theo Rietkerk informateur voor collegevorming Hardenberg

Attractie­park Slagharen zet na corona vol in op grote theater­shows (en de muziek komt op Spotify)

Wie denkt dat een jaarlijks dagje Slagharen genoeg is, heeft het mis. Het attractiepark wil mensen vaker dan eens per jaar lokken en heeft daarom het komende seizoen drie verschillende theatershows in elkaar gezet. En voor wie helemaal in sferen wil blijven: de muziek komt ook op Spotify.

7 maart