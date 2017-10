Thijs Bouma is naast voetballer ook succesvol model: 'Ik zoek de grens op'

,,Ik heb het modellenwerk altijd naast het voetbal gedaan. Het is een hobby. In die tijd deed ik op vrije dagen een modellenklus.'' Bouma speelde betaald voetbal voor Almere City en De Graafschap. Momenteel heeft Bouma geen club, mede door een zware blessure uit het verleden. Het werk als model is volgens hem dan ook een beetje uit nood geboren. ,,Ik moet wel mijn huur kunnen betalen.''

Al op jonge leeftijd werd de Hardenberger ontdekt. ,,Ik werd gescout toen ik 15 of 16 jaar was. Ik liep op de modebeurs in Amsterdam en toen vroeg een vrouw of ik model wilde worden. Aan het begin heb ik de boot afgehouden, ik had bijvoorbeeld nog geen rijbewijs om naar Amsterdam te komen voor een shoot. Vanaf mijn achttiende ben ik begonnen.''

Lacherig

Toen Bouma bij Almere City en De Graafschap speelde, pakte hij daarnaast diverse modellenklussen aan. ,,Op het moment dat ik op het voetbalveld stond, had ik daar ook mijn volle aandacht voor. Ze zeggen dan weleens dat ik niet met voetbal bezig was. Met mensen die dat soort argumenten gebruiken, kan ik niet zo goed praten. Mijn teamgenoten reageerden lacherig op mijn modellenwerk. Je weet hoe voetballers zijn. Het is een mannensport, ze denken dat het er niet bij hoort. Die reacties boeien mij niks. Alle meisjes willen model worden, maar veel jongens vast ook. Die willen het alleen niet naar buiten brengen.''

Volledig scherm Thijs Bouma speelde als voetballer onder andere voor De Graafschap. © Pro Shots

Hetero

Bouma plaatst foto's van zichzelf op Instagram met kleding of sieraden waar bedrijven hem voor betalen. Daar kan hij inmiddels van leven. ,,Ik doe alleen dingen die ik leuk vind en niet iets wat ik bijvoorbeeld zelf nooit zou dragen. Mijn stijl is uitgesproken, ik zoek de grens op van wat kan bij mannen. Ik vind het mooi om anderen te laten zien hoe mooi de wereld is en hoe mooi je je kunt kleden. En ik wil laten zien dat mannen zich bewuster kunnen zijn van wat ze aantrekken, en dat dat niet gelijk betekent dat je geen hetero meer bent. Want dat is echt onzin.''

Momenteel zit hij voor zijn werk op Bali, maar dat betekent niet dat hij het voetbal links laat liggen. ,,Ik train nog elke dag en ben fit. Ik hoop nog een profclub te krijgen.'' In de tussentijd probeert hij zijn volgersaantal nog groter te maken. De reacties laat hij gewoon op zich afkomen. ,,Er zullen mensen zijn die zeggen dat ik maar gewoon normaal moet doen. Maar ik ben juist niet normaal. Ik wil de dingen doen die net op het randje zijn. Dat is veel interessanter dan het huisje, boompje, beestje.''