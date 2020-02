Tien huishoudens in Balkbrug en Vinkenbuurt zetten poort open voor Muziek in de Tuin

Dedems­vaart Events maakt doorstart met zomermark­ten

2 februari In september 2019 gaf Michel van der Weide te kennen dat hij ‘met pijn in het hart’ de stekker uit Dedemsvaart Events trok. De voorzitter merkte dat zijn plezier in het organiseren van markten ten onder ging aan de tegenslagen waar hij mee te maken kreeg. Inmiddels is Van der Weide op zijn voornemen teruggekomen en heeft hij, samen met enkele nieuwe bestuursleden, een gevarieerd programma opgezet.