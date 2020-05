Tien keer klinkt trompet in vredig Gramsbergen

50Plus-fractie­voor­zit­ter Gijs Schuurman (70) uit Hardenberg kan en gaat voormalige leider Henk Krol na ‘kiezersbe­drog’ niet volgen: ‘Ik voel me belazerd’

4 mei Gijs Schuurman (70) is fractievoorzitter van 50Plus in Hardenberg, de enige gemeente in Overijssel waar de ouderenpartij in de raad is vertegenwoordigd. Landelijk leider Henk Krol heeft na een machtsstrijd en een hoop geruzie zijn biezen gepakt, maar Schuurman piekert er niet over het pad van zijn voormalige voorbeeld te volgen. ,,Kiezersbedrog. Ik ben 50Plus, tot het bittere eind.”