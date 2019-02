Tientallen kilometers rijden voor Hardenbergs haardhout

De Haardhoutdag bij recreatieplan De Oldemeijer in boswachterij Hardenberg trekt stokers van heinde en ver. Vele kilometers rijden om er warmpjes bij te zitten is geen probleem. En dan bezorgen de stammetjes de hunkeraars naar haardhout ook nog eens drie keer warmte: tijdens het zagen, kloven én stoken.

Pauline de Looff gooit een netje uit over het zojuist gescoorde hout. Zo, de wagen is volgeladen. Klaar voor vertrek naar Castricum, zo'n 200 kilometer van de boswachterij vandaan. Best een dure rit voor een kar vol eikenhout.

De Looff begrijpt die gedachte. ,,'t Is de fun van mijn man, dat hout hakken enzo. En bij ons kost het 80 euro per kuub. Dan maken we liever een ritje hierheen. Leuk, die optocht hier. En wat een mooie omgeving’’, zegt ze vriendelijk voordat de sterke Volvo de kar in beweging zet.

Sportschool

Die optocht is gevarieerd. Een behulpzame medewerker van Staatsbosbeheer maakt met de motorzaag gehakt van de dikke stammen, die niet te tillen zijn voor Mark Welink en Hendri Erkel. Zij laden de kar van hun trekker vol met warmte voor de kachel, al moet het nog wel twee jaar drogen. ,,En hakken en zagen natuurlijk. Dat is een beetje een hobby van ons. Hoeven we ook niet naar de sportschool’’, vertellen de zwagers vrolijk.

Een stapel hout verderop laden Willem Westerman en zijn vrouw hun wagen vol. ,,We hebben de haard niet alleen uit economisch oogpunt. Het is ook gewoon leuk. Drie keer warm worden; zagen, kloven en dan vuur. Nee, we hebben geen klachten van de buren over rook. Met goed droog hout heb je daar ook geen last van. Een barbecue, dat vind ik pas een vieze lucht met dat aangebrande vlees.’’

Glühwein

De families Heuvel en Merk hebben ook al een flink aantal kilometers achter de rug als ze vanuit het Duitse Gildehaus het terrein bij de recreatieplas oprijden. ,,In Duitsland hebben we niet deze mogelijkheid die Staatsbosbeheer biedt’’, vertellen ze. Straks met de hele familie hakken en zagen, de glühwein ontbreekt daarbij niet.

De families halen vaker hout over de grens. ,,Andere keren haalden we het bij Nijverdal. Daar was het beter georganiseerd. Je kon hout vooraf reserveren en betalen. Hier kan het op zijn.’’