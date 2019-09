Tim Akkerman sluit succesvol seizoen af in vol Bostheater Gramsbergen

Tim Akkerman, die op dit moment furore maakt in het goedbekeken televisieprogramma ‘Beste Zangers’, maakt al dik twintig jaar muziek en is voormalig frontman van de band Di-rect. Het optreden in Gramsbergen was te danken aan de samenwerking met theater de Voorveghter in Hardenberg. Akkermans uitverkochte optreden vormde een mooie afsluiting van dit seizoen met in totaal acht voorstellingen.