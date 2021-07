Tinus (74) uit Dedemsvaart wandelt geld bij elkaar met Nierdaagse

Jeugd mag zelf meepraten over meer speelplek­ken in Hardenberg: ‘Samen buiten spelen’

12 juli ,,Waar mis je een speeltuin en welke plekken zijn volgens jou geschikt om samen buiten te spelen? Die vragen gaan we na de zomervakantie voorleggen aan kinderen en jongeren in onze gemeente.’’ Wethouder Mary Looman heeft er zin in om samen met de jeugd in de gemeente Hardenberg een plan te maken voor Samen Spelen in de buitenruimte.