Tiz'nix brengt miniconcert in zorgcentra in Hardenberg en wijde omstreken

Herman Hutten komt dan samen met gitarist Bert Nonkes of pianist Henk Ruiter met de aanhanger met geluidsinstallatie voorrijden voor een gratis klein concert met meezingers om de bewoners van zorgcentra een beetje plezier te bezorgen. Alle boekingen van het duo voor april en mei zijn geschrapt door de coronacrisis. Maandagmiddag is proefgedraaid met de geluidsman in de Niehof in Hardenberg en in NNCZ de Kaap in Hoogeveen. Zorgcentra die Tiz'nix de komende tijd gratis willen boeken kunnen mailen naar contact@tiz-nix.nl of bellen met 06-53758400.