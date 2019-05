Toch groen licht voor drie zonneparken Hardenberg: ‘Dit is achterkamertjespolitiek’

De zonneparken Kronos Solar, Solar Fields en LC Energy. Laatsgenoemde zorgt al langer voor onrust en leidt zelfs tot protesten bij omwonenden . Ook maakt de politiek zich zorgen over het draagvlak en de maatschappelijke meerwaarde van het park. Inspreker Jan Souwman uit Baalderveld roept tijdens de vergadering nogmaals op om alternatieven te onderzoeken en geen landbouwgronden te gebruiken. Souwman, lid van actiegroep Noabers, heeft eerder al handtekeningen verzameld tegen het plan van LC Energy. ,,De aanleg van dit park is in strijd met het provinciaal beleid’’, aldus Souwman. Het mag niet meer baten, even later geeft een meerderheid van de raad de plannen groen licht. De Noabers hebben inmiddels ook een advocaat in de arm genomen en willen er alles aan doen om het park alsnog tegen de houden.

Schrikbeeld

Woest zijn ze, over de plannen van de LC Energy, die nu ter inzage komen te liggen. ,,Het is achterkamertjes-politiek’', zegt Souwman, die tijdens de vergadering boos de raadszaal uit stampte. ,,Dit moet wel doorgestoken kaart zijn. Als ik een huis laat bouwen dan wacht ik toch ook op de vergunning? Maar goed, ze hebben het knap gespeeld hoor. Erg vooruitstrevend.’’ De advocaat van de omwonenden laat in een brief aan de raad weten dat het park een ‘schrikbeeld’ is voor de omwonenden, het uitzicht gaat volgens de groep volledig verloren. ‘Belangrijkste punt van bezwaar is uiteraard de impact op het woon- en leefklimaat ter plaatse. Deze is enorm.’ Daarnaast laat de advocaat weten dat de maatschappelijke meerwaarde niet duidelijk is. Uit een poll van de Stentor blijkt dat lezers tegen de zonneparken in Hardenberg zijn. Meer dan 90% van de stemmers vindt dat de gemeente op zoek moet naar alternatieven.