Toch nog geen storingvrij mobiel bellen in Sibculo, constructiefout in telefoonmast ontdekt

Als inwoners mobiel wilden bellen, moesten zij naar de tuin of een andere open plek lopen om goed bereik te hebben. Hier komt voorlopig dus nog geen einde aan. Plaatselijk Belang Sibculo laat weten dat er tijdens de bouw een constructiefout is ontdekt, waardoor de bouw niet afgemaakt kan worden. Wat deze fout precies is, is bij Plaatselijk Belang niet bekend.

Vergunningen

Begin volgend jaar moet de telefoonmast in werking treden. Plaatselijk Belang blijft nuchter, ondanks de tegenslag. ‘Sinds het ontstaan van mobiele telefonie is er in Sibculo nog nooit fatsoenlijk bereik geweest. Die paar extra dagen kunnen wij ook wel hebben toch? Het is een goed vooruitzicht dat we in 2019 eindelijk goed bereik hebben’, zo zegt Plaatselijk Belang op Facebook.