Toename zonne-energie leidt tot overbelasting stroomnetwerk

Het aanleggen van complete velden of bedrijfsdaken met zonnepanelen is enorm populair. Alleen al in Oost-Nederland staan er vijftig nieuwe projecten op stapel. Het succes zorgt nu ook voor problemen. ,,Vooral in landelijke gebieden. Er zijn bijvoorbeeld veel boerderijen met een flink aantal zonnepanelen op het dak”, zegt Jan Bakker van Enexis. Daar is het stroomnetwerk ingericht voor een beperkt aantal gebruikers. ,,Probleem is dat de grond in die gebieden veel goedkoper is. Daardoor is het interessant voor exploitanten van zonneparken. Helaas is de capaciteit van het netwerk onvoldoende om de opgewekte stroom kwijt te kunnen.”