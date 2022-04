Toerende Tukker kegelt maten omver in bocht bij Bruchterveld en raakt zelf gewond

Man (23) op slippers sloopt drie dagen na arrestatie wéér grafstenen in het Vechtdal: ‘Wat bezielt hem?’

De 23-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats die vorige week in Hardenberg zestien grafstenen omkieperde en in stukken brak, is maandagavond opnieuw aangehouden. Dit keer op de begraafplaats in Nieuwleusen. Getuigen zagen hoe ‘een vreemde snoeshaan’ de ene na de andere zerk vernielde, waarna de al gewaarschuwde politie heeft ingegrepen. ,,Wat bezielt zo’n iemand.”

5 april