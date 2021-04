Toetsweek Greijdanus voor het eerst in Evenementenhal

Oproep | Heb jij last van nieuwe coronare­gels in Duitsland? Deel hier jouw verhaal

6 april Tanken, boodschappen doen of familie bezoeken in Duitsland kan vanaf vandaag alleen nog als je een negatieve coronatest kunt laten zien die niet ouder is dan 48 uur. ‘Grenspendelaars’ die in Duitsland werken moeten een negatief testbewijs op zak hebben van maximaal 72 uur oud.