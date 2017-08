Toezichthouder: NAM, stop met gaswinning bij Hardenberg

Door deze overschrijding zijn de gedane risico-analyses niet langer toereikend, aldus het Staatstoezicht op de Mijnen in een brief aan de NAM. ,,Welke risico's er op dit moment worden gelopen in het gebied is onduidelijk", aldus een woordvoerster van de toezichthouder. ,,Dat kan zijn een sterkere bodemdaling of toename van de kans op een aardbeving." Of dit daadwerkelijk ook het geval is, kan zij niet zeggen. ,,Het is onbekend."