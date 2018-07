Toiletpot omver en wastafels van de muur bij recreatieplas in Dedemsvaart

In het toiletgebouw ligt onder meer een toiletpot omver en zijn twee wastafels van de muur gerukt. Omdat het zaterdag een zonnige dag was, hoopt de politie dat bezoekers van de recreatieplas iets gezien of gehoord hebben of weten wie de vernielingen heeft gepleegd.

Ook wil de politie graag weten wie het toiletgebouw heeft bezocht toen het nog niet vernield was en op welk tijdstip dit was. Wie iets kan melden, wordt verzocht dit te doen via een persoonlijk bericht op Facebook of via 0900-8844.