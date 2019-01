Tonnen schade bij schuurbrand in Kloosterhaar: ‘Ik moet er niet aan denken dat het is aangestoken’

Jan Benjamins van het gelijknamige graaf- en grondwerkbedrijf uit Kloosterhaar loopt door de schuur waar het materieel tot zondagmiddag ogenschijnlijk veilig stond geparkeerd. Je ziet de wolkenlucht door de gaten in het dak. Na de brand is er flinke schade, weet Jeroen Bolier van Bedrijfsschadeoplossing te vertellen. Met een camera taxeert hij deze maandagochtend de schade. Maar ook zonder kennersoog is duidelijk dat hier een flinke brand is geweest.



,,Die kraan kost wel een ton. De dumper ook. Die shovel was nieuw, afgelopen vrijdag gekocht. Total loss zijn ze. De trekker is ook aangebrand. De sorteergrijper is niet meer te gebruiken", vertelt Bolier. We lopen naar de werkplaats. Dat ziet er nog redelijk uit, maar Benjamins weet wel beter. ,,Het is hier helemaal weggeblazen door de brandweer. Alles is stuk. Maar ja, ze hadden blijkbaar geen keuze‘’, zegt hij en kijkt achterom, naar zijn huis. Dankzij het snelle optreden van de korpsen uit Hardenberg, Bergentheim en Tubbergen is zijn huis niet in vlammen opgegaan. Ook zijn hond heeft het daardoor overleefd. Deze was tijdens de brand in de woning.