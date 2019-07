Top-hondenfokker Gerard (81) uit Hardenberg heeft na vijftig jaar zijn laatste nestje

Verslavend

,,Tja, na een tijdje krijg je de smaak te pakken’’, vertelt Ligtenberg lachend. ,,Met een van onze eerste honden zijn we naar show gegaan, ook dat werkt verslavend. Het eerste beeldje dat we kregen was fantastisch, dat was bij een clubwedstrijd in Emmen. De hond werd nummer één. Nummer een! En als je dan eenmaal begint... dan ga je veel meer shows opzoeken.’’ En zo geschiedde. De uitpuilende vitrinekast verraadt dat niet alleen die hond prijzen in de wacht sleepte, de Schnauzers van Ligtenberg bleken veel talent te hebben. Gemiddeld had het gezin twee nestjes in drie jaar tijd. ,,Vroeger was het nog dat de verkoop via de gemeente ging. Die kwamen dan aan de deur. Nu gaat dat wel anders.’’

Brutus

Nu hij de 80 gepasseerd is, heeft Ligtenberg besloten om te stoppen met fokken. De laatste twee pups, Diesel en Dexter, gaan volgende week naar hun nieuwe baasjes. Er blijven dan vier honden over. ,,Die houden we. Het is gewoon mooi geweest nu. Ik ben al 81. Ons laatste nestje is een klein nestje, dat is ook wel eens anders geweest.’’ De Hardenberger doelt op een aantal jaren geleden, toen er maar liefst zestien pups in een nestje zaten. ,,Dat vergeten we nooit meer’’, vertelt zijn vrouw Zwaantje. ,,De moeder had niet genoeg melk, dus de pups moesten om de drie uur de fles hebben. We hebben allebei drie weken vrij genomen, we waren helemaal kapot.’’ Dat was het echter wel waard: veertien pups hebben dat overleefd.