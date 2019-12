Top2000 vol boerenliederen: boeren moeten ook stemmen op Niet zonder ons uit het Vechtdal

‘Het Allermooi­ste Feestje’ in Sibculo wordt een écht festival, met voetbal­toer­nooi en camping

4 december Van een kleinschalig feestje in 2013 naar een groot festival van drie dagen in 2020. Event Director Danny Stroeve is helemaal in zijn nopjes met de plannen voor Het Allermooiste Feestje in Sibculo. ,,We hebben altijd al het idee gehad dat we meer uit ons feest moesten halen.’’