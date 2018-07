Triathlon Hardenberg blijft groeien, maar focus ligt op kwaliteit

Zaterdag staan er ruim vijfhonderd deelnemers aan de start van de triathlon in Hardenberg op het evenemententerrein bij de Vecht. ,,Daar zijn wij als organisatie natuurlijk erg blij mee, maar het moet niet zo zijn dat kwantiteit boven kwaliteit gaat. We willen voor de deelnemers een goed evenement blijven neerzetten", stelt vice-voorzitter Ronald Geel.

Toch beperkt de organisatie het maximum aantal deelnemers voorlopig niet. ,,We hebben plek voor zo'n duizend deelnemers op het parcours, maar het moet wel te doen blijven. We werken nu al met 150 vrijwilligers", vervolgt Geel.

Sfeer

Wat veranderd is ten opzichte van vorig jaar, is dat de deelnemers van alle niveaus tegelijk starten. ,,Hierdoor ontstaat er meer ruimte op het parcours. Het is toch fantastisch dat de professionele en recreatieve deelnemers samen aan deze wedstrijd kunnen deelnemen? Dat zorgt voor een mooie sfeer."

Ook aan het publiek is gedacht, want een groot ledscherm moet er voor zorgen dat de wedstrijd goed te volgen is voor de supporters. ,,Via het scherm heeft het publiek goede kijk op de wissels in de wisselzone en op de finish. We hebben geen bandje of andere muziek om het publiek te vermaken. Vorig jaar merkten we toch dat het publiek vooral kwam om de wedstrijd te kijken", legt Geel uit.

Teams

Daarnaast heeft de organisatie erg ingezet op het vormen van teams. Zo kun je met drie mensen een team vormen en ieder een eigen onderdeel van de triathlon voor je rekening nemen. ,,We willen het bewegen erg stimuleren en door teams te vormen denken we dat het aantrekkelijker wordt om mee te doen."

Hitte

De organisatie heeft voorzorgsmaatregelen genomen in verband met het voorspelde warme weer. ,,We hebben extra water ingeslagen voor de deelnemers en vrijwilligers en hebben in het parcours ook een extra waterpunt ingebouwd. Daar kunnen deelnemers wat drinken en of worden ze natgespoten met water." Bovendien heeft de organisatie gezorgd voor sportdrank en winegums bij de finish. ,,Zo kunnen sporters hun tekorten snel weer aanvullen", licht Geel toe.

Onwel