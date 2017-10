Trouwring in giertank leidt naar 'opa in Overijssel'

De man van Dinie, die zijn trouwring kwijtraakte in een giertank uit Overijssel, is waarschijnlijk gevonden. De Facebookoproep die de Bram Hamminga uit het Groningse Zuidbroek plaatste, leidde hem tot de vermoedelijke eigenaar.

Hamminga, die een agrarisch bedrijf heeft, besloot onlangs zijn giertank tot op de bodem schoon te maken. 'En dus lag er een aardig bultje met van alles en nog wat. Al rommelend in dit bultje kwam er iets glinsterends te voorschijn. Warempel, een trouwring', schrijft hij op zijn Facebookpagina. De kans is groot dat de eigenaar van de ring afkomstig is uit Overijssel. Logisch, omdat de tank ook jaren gebruikt is in de omgeving van Hardenberg.

Oproep Facebook

De oproep om de 'de man van Dini te vinden, ze is getrouwd op 28-7-60', plaatste hij twee weken geleden. Daarop kreeg hij enorm veel reacties, zelfs vanuit Brabant, ,,maar die schreven de naam van Dini al verkeerd, dus dat is niet geloofwaardig."

Hij heeft nu contact met de dochter van de vermoedelijke eigenaar, iemand uit Overijssel. ,,De trouwdatum klopt en ze zou met oma overleggen voor meer gegevens. Volgens haar is de ring verloren bij het schoonmaken van de stal, waarbij die in de mestkelder terecht kwam. In het verhaal kwam opa zelf niet voor, dus mogelijk is hij er niet meer. Volgens mijn berekening moet de ring ook toebehoord hebben aan iemand die tussen 1935 en 1940 is geboren."

Verder wil hij er nog niet meer over vertellen. ,,Ik wil eerst het trouwboekje van die mensen zien en kijken of het merk van de ring van opa en oma hetzelfde is. En dan is het nog de vraag of de mensen zelf wel behoefte hebben aan belangstelling van de pers."

